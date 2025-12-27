Cosa può insegnarci Warren Buffett l’investitore più celebrato del Novecento

Nel momento in cui Warren Buffett si avvicina al ritiro, i suoi detrattori tornano a dire che la sua è una storia irripetibile, figlia di un’altra epoca, buona per le celebrazioni ma inutile per il mondo iperaccelerato di oggi. E’ un errore di prospettiva. Perché Buffett non insegna a copiare un portafoglio, ma a costruire un metodo. E soprattutto insegna a resistere a quasi tutto ciò che oggi viene premiato: la fretta, l’ostentazione, il rumore, l’idea che il successo sia una questione di colpi di genio più che di coerenza. Buffett ha costruito la sua fortuna su un principio che sembra banale e invece è rivoluzionario: comprare aziende comprensibili, tenerle a lungo, lasciare lavorare il tempo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

