Cosa fare nel weekend in Irpinia | mercatini di Natale concerti e spettacoli

A Piazza Libertà Avellino Christmas Village Tra le attrazioni ci sarà la Casa di Babbo Natale, in una grande ed elegante baita, con la possibilità di scattare foto, salire sulla slitta, scrivere e spedire letterine assieme agli elfi magici, ma non mancherà anche il Teatro nazionale di burattini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Cosa fare nel weekend in Irpinia: mercatini di Natale, concerti e spettacoli Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 21 al 23 novembre in Irpinia: mercatini, feste e spettacoli Leggi anche: Cosa fare nel weekend in Irpinia: sagre, feste, spettacoli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 dicembre ad Avellino e in provincia; Cosa fare nel weekend in Irpinia: mercatini di Natale, concerti e spettacoli; Forza Italia rialza la testa in Irpinia | “Non è solo un brindisi”: ecco cosa vogliono fare da gennaio. Cosa fare nel weekend del 27 e 28 dicembre, l’ultimo del 2025: idee ed eventi da Nord a Sud - Eventi, presepi, mercatini, degustazioni e musica dal vivo animano l’ultimo weekend dell’anno in tutta Italia: i nostri suggerimenti per un fine settimana speciale. siviaggia.it

Cosa fare ad Avellino e dintorni durante le festività natalizie: ecco gli eventi in programma - Laura Perrone – Dalla città ai borghi, con l’avvento delle festività l’Irpinia si veste di luci e di magia: un Natale diffuso tra borghi e tradizioni. irpinianews.it

Mercatini e villaggi di Natale in Italia: cosa fare nel weekend del 13-14 dicembre - Ecco i mercatini e i villaggi di Natale che si tengono in tutta Italia, dal Trentino alla Campania ... fanpage.it

