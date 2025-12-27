Cortona ok al contratto decentrato Un ente più attrattivo per i professionisti
Arezzo, 27 dicembre 2025 – Cortona, ok al c ontratto decentrato. Un ente più attrattivo per i professionisti. L’Amministrazione comunale ha siglato l’intesa con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego. Il Comune di Cortona ha siglato il Contratto Decentrato 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentanti del pubblico impiego. La firma è avvenuta lo scorso 22 dicembre a seguito della pre-intesa e della deliberazione della giunta. L’accordo riguarda l’utilizzo delle risorse del salario accessorio relative al 2025 a favore di tutto il personale comunale non dirigente. Sono state previste risorse aggiuntive in applicazione del Dl numero 252025, che consente agli enti locali l’opportunità di incrementare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa, una possibilità che non era praticabile dal 2016. 🔗 Leggi su Lanazione.it
