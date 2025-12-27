Arezzo, 27 dicembre 2025 – . Piazza della Repubblica si prepara allo show di Radio Mitology. Ancora disponibili i biglietti per il concerto della Cor Orchestra. Cortona si prepara a festeggiare il passaggio fra il 2025 e l’anno nuovo. Il conto alla rovescia è già iniziato e c’è subito una prima campanella: tutto esaurito per la Colazione al Museo. L’evento gourmet del primo dell’anno, organizzato da Terretrusche al Maec è al completo. Merito di un format unico che si è affermato negli anni e della collaborazione con Vetrina Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, è tutto pronto per il Capodanno. Sold out la Colazione al Museo

Leggi anche: Capodanno a Cortona: concerto in piazza colazione al museo

Leggi anche: Capodanno tra cultura e musica. Sold out per la Colazione al Museo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cortona : tutto pronto per il Capodanno. Sold out la Colazione al Museo .Piazza della Repubblica si prepara allo show di Radio Mitology.

È tutto pronto per Natale a Cortona - Sabato 6 dicembre alle 17 si terrà la cerimonia di inaugurazione di Natale a ... lanazione.it

Conad Cortona via Gramsci. . È tutto pronto per la Vigilia… e per il Grande Sconto che ti aspetta! Ma nel frattempo la convenienza non si ferma: il 22 e 23 dicembre arrivano le nuove offerte del Calendario dell’Avvento! Vieni da Conad e non lasciartele sfu - facebook.com facebook