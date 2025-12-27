Corte dei Conti via libera del Senato a riforma con 93 voti favorevoli | è legge ecco le novità
Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti l’Aula del Senato ha dato via libera al ddl sulla riforma della Corte dei Conti. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge. Ddl Corte dei Conti: da limiti responsabilità erariale a ‘colpa grave’, le novità della riforma. Il disegno di legge recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale, è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura lo scorso 9 aprile 2025 e oggi il Senato ha dato il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Riforma della Giustizia: via libera definitivo del Senato con 112 voti favorevoli. L’Opposizione: “No ai pieni poteri”
Leggi anche: Dal Senato via libera alla riforma della Giustizia: il testo passa con 112 voti favorevoli. Meloni: «Traguardo storico»
La riforma della Corte dei Conti diventa legge; Bilanci della Regione, via libera della Corte dei conti; Corte Conti, sabato ok definitivo dal Senato a riforma durante festività; Dotazioni organiche ATA 2025/2026: via libera definitivo dopo il controllo della Corte dei Conti.
Corte dei Conti, via libera dal Senato. La riforma è legge - Tra le altre misure il disegno di legge rende strutturale lo scudo erariale introdotto ... editorialedomani.it
Corte dei Conti, la riforma arriva al Senato per il via libera - Il Senato farà gli straordinari questo fine settimana per dare il via libera definitivo al disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti che aggiornerà le funzioni ... ilmessaggero.it
Maxi sconti sui risarcimenti e mani libere dai controlli: l’allarme dei giudici sulla riforma della Corte dei Conti - Con uno sprint di fine anno, il parlamento si prepara ad approvare in via definitiva la riforma della Corte dei Conti ... fanpage.it
Telesveva. . Doccia gelata per il Policlinico Riuniti di Foggia: la Corte dei Conti “stoppa” l’ingresso in Sanitaservice. “Operazione con troppe criticità economiche e giuridiche” #foggia #attualità #policlinico #sanitaservice - facebook.com facebook
La riforma della Corte dei Conti favorirà infiltrazioni mafiose e corruzione x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.