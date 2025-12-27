Corte dei Conti dal Senato via libera alla riforma
(Adnkronos) – L'aula del Senato ha approvato in via definitiva con 93 sì, 51 no e 5 astenuti la riforma della Corte dei Conti. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
