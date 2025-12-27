Corte dei Conti dal Senato via libera alla riforma

Corte dei Conti, via libera del Senato alla riforma: è legge, ecco le novità - Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti l'Aula del Senato ha dato via libera al ddl sulla riforma della Corte dei Conti. msn.com

Il Senato approva la riforma della Corte dei Conti - Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. avvenire.it

Telesveva. . Doccia gelata per il Policlinico Riuniti di Foggia: la Corte dei Conti “stoppa” l’ingresso in Sanitaservice. “Operazione con troppe criticità economiche e giuridiche” #foggia #attualità #policlinico #sanitaservice - facebook.com facebook

La riforma della Corte dei Conti favorirà infiltrazioni mafiose e corruzione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.