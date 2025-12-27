Corte dei Conti approvato dal Senato il ddl | che cosa cambia
Con il voto finale dell’Aula di Palazzo Madama, il disegno di legge sulla Corte dei Conti è stato approvato in modo definitivo, senza modifiche rispetto al testo già licenziato dalla Camera. I voti favorevoli sono stati 93, contrari 51 e cinque le astensioni. Il provvedimento, presentato a Montecitorio con prima firma di Tommaso Foti, diventerà legge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le principali novità figura l’introduzione di un limite alla responsabilità erariale e una delega al governo per emanare uno o più decreti legislativi destinati alla riorganizzazione e al riordino delle funzioni della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Il Senato approva ddl sulla Corte dei Conti: è legge
Leggi anche: Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma
La riforma della Corte dei Conti diventa legge; La riforma della Corte dei Conti, al Senato l'ultimo atto; A giorni, l'approvazione definitiva della riforma della Corte dei Conti: Bonelli: una vendetta per il Ponte; L’allarme delle toghe contabili: «Con la riforma controlli ardui sugli sprechi».
La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica - Il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti con 93 voti a favore, 51 contrari e cinque astenuti. fanpage.it
Approvazione della Legge sulla Corte dei Conti: Il Senato dà il via libera - Il Senato della Repubblica Italiana ha recentemente approvato in via definitiva il disegno di legge (ddl) riguardante la Corte dei Conti, segnando un passo significativo verso la riforma della ... notizie.it
Il Senato approva il ddl Corte Conti: è legge - il disegno di legge sulla riforma della Corte dei Conti. msn.com
Il Senato approva il Ddl sulla riforma della Corte dei Conti, è legge
Telesveva. . Doccia gelata per il Policlinico Riuniti di Foggia: la Corte dei Conti “stoppa” l’ingresso in Sanitaservice. “Operazione con troppe criticità economiche e giuridiche” #foggia #attualità #policlinico #sanitaservice - facebook.com facebook
La riforma della Corte dei Conti favorirà infiltrazioni mafiose e corruzione x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.