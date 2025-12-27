Corte Conti | Riforma è passo indietro

19.00 "Oggi si scrive una pagina buia per tutti i cittadini". Così l'Associazione magistrati della Corte dei Conti commenta l'approvazione definitiva della riforma da parte del Senato. "Si tratta di una scelta che segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici e inaugura una fase in cui il principio di responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini risulta sensibilmente indebolito", prosegue la nota dei magistrati della Corte.

