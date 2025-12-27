Corte Conti Mantovano | nessuna copertura frodi punizione sarà reale
Roma, 27 dic. (askanews) – “Chi commette dei fatti con dolo che hanno rilievo contabile risponde al 100%, quindi non c’è nessuna copertura di frodi o di reati assimilabili”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando con i cronisti a palazzo Madama risponde ai rilievi delle opposizioni sulla riforma della Corte dei Conti. “Per chi determina dei danni per colpa – prosegue – vi è la previsione di una condanna fino a due anni della sua remunerazione da dipendente pubblico e io credo che per un dipendente pubblico, rimanere per due anni senza stipendio non sia una cosa così leggera”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Frodi sui fondi Ue all’agricoltura: i dati della Corte dei conti 2022-2023
Leggi anche: Ponte sullo Stretto, nuovo stop Corte conti. Salvini fiducioso: “Nessuna sorpresa”
Investito dopo la messa di Natale, si costituisce la ragazza alla guida; Mantovano, è forzatura definire ddl Corte dei Conti una vendetta.
Corte Conti, Mantovano: nessuna vendetta per Ponte, dirlo è forzatura - (askanews) – “Non c’è unanimità di dissensi tra i giudici contabili, più di uno di loro ha manifestato favore nei confronti della riforma, soprattutto nella parte di approfondimento che ... msn.com
Corte Conti, Mantovano: nessuna copertura frodi, punizione sarà reale - (askanews) – “Chi commette dei fatti con dolo che hanno rilievo contabile risponde al 100%, quindi non c’è nessuna copertura di frodi o di reati assimilabili”. msn.com
Ddl Corte Conti: Mantovano, riforma non e' vendetta per stop a Ponte Stretto - 'Non c'e' nessuna vendetta, perche' l'iter di questa riforma parte all'incirca due anni fa. ilsole24ore.com
La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica x.com
IL SENATO HA APPROVATO LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI. MENO CONTROLLI E SALVACONDOTTO SULLE RESPONSABILITA' DEI POLITICI PER I DANNI ERARIALI. E IN CASO DI DANNO ACCERTATO PAGHERANNO ANCHE DI MENO. LA - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.