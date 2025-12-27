Inter News 24 Corsa scudetto, l’analisi di Paolo Condò allarga il vertice e coinvolge cinque pretendenti: le parole del giornalista sull’attuale Serie A. La corsa scudetto è più aperta di quanto dica la classifica. A sostenerlo è Paolo Condò, che sulle colonne del Corriere della Sera invita a leggere il momento del campionato con una chiave più ampia, soprattutto dopo un periodo condizionato dalla Supercoppa, che ha tolto continuità alle prime tre della graduatoria. Secondo Condò, il gruppo di testa non va interpretato come un blocco compatto. Il “treno” che guida la Serie A, infatti, può essere esteso a cinque vagoni, tutti ancora legittimamente coinvolti nella lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Corsa scudetto, il treno si allunga: non solo tre squadre al comando! La disamina di Condò

Leggi anche: Inter, Condò sulla lotta scudetto: “Tre squadre candidate, ecco come la vedo”

Leggi anche: Condò avverte: «Scudetto? Lotta a tre tra queste squadre! Delle prime 6-7 non escludo nessuno»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Corsa scudetto, cosa ha detto la sfida tra Roma e Napoli - Cosa ha detto il match dell’Olimpico e perché può indirizzare la stagione. panorama.it

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio #Capello ha parlato di #Milan, svariando su più temi: da #Allegri al calciomercato, fino ad arrivare alla corsa scudetto e quarto posto. x.com

Corsa scudetto: cinque squadre in 4 punti e un gennaio decisivo - facebook.com facebook