Corsa clandestina all’alba ad Anzio patenti sospese e auto sequestrate
Anzio, 27 dicembre 2025 – I carabinieri della stazione di Anzio e gli agenti del locale commissariato di P.S. hanno deferito due giovani, rispettivamente di 19 e 18 anni, per violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore previsto dal Codice della Strada. Le pattuglie dell’Arma e della Polizia di Stato, entrambe di passaggio in via Claudio Paolini alle prime ore del mattino, hanno sorpreso due autovetture, provenienti da via 22 Gennaio, mentre svoltavano repentinamente in direzione Piazza Cesare Battisti, facendo stridere gli pneumatici sull’asfalto, nel tentativo di sorpassarsi vicendevolmente a forte velocità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Corsa clandestina all'alba ad Anzio, patenti sospese e auto sequestrate
Corsa clandestina di cavalli per le vie di Orani, denunciati 8 giovani - Una corsa clandestina di cavalli per le strade di Orani, che ha messo a rischio le persone e gli stessi animali.
Dolore ai funerali di Matilde, ventenne vittima di corsa clandestina. La ragazza di Asti era in auto con la madre, tamponate da una Porsche
La corsa clandestina che avrebbe ucciso Matilde Baldi: le indagini
