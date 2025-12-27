Anzio, 27 dicembre 2025 – I carabinieri della stazione di Anzio e gli agenti del locale commissariato di P.S. hanno deferito due giovani, rispettivamente di 19 e 18 anni, per violazione del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore previsto dal Codice della Strada. Le pattuglie dell’Arma e della Polizia di Stato, entrambe di passaggio in via Claudio Paolini alle prime ore del mattino, hanno sorpreso due autovetture, provenienti da via 22 Gennaio, mentre svoltavano repentinamente in direzione Piazza Cesare Battisti, facendo stridere gli pneumatici sull’asfalto, nel tentativo di sorpassarsi vicendevolmente a forte velocità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Due anfore romane sequestrate dai carabinieri tornano ad Anzio

Leggi anche: Maxi controlli della polizia locale a Qt8 a Milano: patenti ritirate e auto sequestrate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Corsa clandestina all’alba ad Anzio, patenti sospese e auto sequestrate - Anzio, 27 dicembre 2025 – I carabinieri della stazione di Anzio e gli agenti del locale commissariato di P. ilfaroonline.it