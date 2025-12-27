Corruzione Ucraina nuova indagine | nel mirino alcuni deputati
''smascherato un gruppo criminale organizzato che includeva alcuni attuali membri del parlamento'', ha dichiarato la Nabu. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Kiev, nuova indagine per corruzione: coinvolti alcuni deputati. Impedito l’accesso in Parlamento agli investigatori
Leggi anche: Ucraina, nuovo scandalo corruzione scuote Kiev: alcuni deputati incriminati per aver venduto voti
