Corriere dello Sport | Napoli un tesoro

"> Il mercato di gennaio del Napoli sarà guidato da una parola chiave: prudenza. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la valutazione dell’Authority non blocca le operazioni in entrata, ma impone il rispetto rigoroso del principio del saldo zero. Tradotto: ogni investimento, tra ingaggio e costo del cartellino, dovrà essere compensato da una o più cessioni, senza mai superare l’equilibrio tra entrate e uscite. In quest’ottica il Napoli ha individuato cinque calciatori destinati a muoversi: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

