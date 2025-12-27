Corona indagini e veleni | un altro ex Gf valuta denuncia Signorini al contrattacco Endemol avvia verifiche

Milano – Il giornalista e conduttore del Grande Fratello vip Alfonso Signorini, tramite il suo legale, nella tarda serata della vigilia di Natale ha depositato una integrazione di denuncia nei confronti di Fabrizio Corona. La denuncia va ad implementare il fascicolo aperto con l’accusa di revenge porn contestata all’ex re dei paparazzi per le foto pubblicate nel format Falsissimo il 22 dicembre, successive a quelle sequestrate dalla Procura nella stessa giornata Fabrizio Corona in tribunale per interrogatorio dopo la denuncia di Alfonso Signorini con accusa di Revenge Porn, 23 Dicembre 2025, AnsaAndrea Fasani Alfonso Signorini: “Corona? Montagna di fango, sarà ristabilita la verità con elementi nuovi e sorprendenti” La Procura valuterà il materiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

