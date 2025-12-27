Corona chiamato dalla Casa Bianca durante il caso Signorini | è shock!
Personaggi Tv. A quasi due settimane dall’esplosione del caso Signorini, il racconto che ruota attorno a Fabrizio Corona continua ad arricchirsi di dettagli sempre più clamorosi. Questa volta non si tratta di indiscrezioni raccolte a margine o di voci di corridoio, ma di un lungo e articolato racconto fatto direttamente dal protagonista, tornato a parlare nel luogo che più di ogni altro rappresenta il suo nuovo palcoscenico mediatico: Gurulandia. È proprio lì che Corona ha ricostruito, passo dopo passo, uno degli episodi più surreali della vicenda, collocandolo in un momento preciso e delicatissimo: il suo interrogatorio in Procura a Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Corona chiamato dalla Casa Bianca durante l’interrogatorio sul caso Signorini.
