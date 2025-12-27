Coppa d' Africa i risultati del 26 dicembre

Milano, 27 dicembre 2025 - La giornata del 26 dicembre in Coppa d’Africa lascia verdetti ancora sospesi e parecchi rimpianti, nelle partite dei gruppi A e B. Tra rigori, Var e occasioni mancate, solo l’Egitto riesce davvero a fare un passo deciso verso la qualificazione. Nel Gruppo B l’ Angola e lo Zimbabwe si fanno del male da sole: l’ 1-1 finale penalizza entrambe nella corsa al ripescaggio. Meglio l’Angola nel primo tempo, più ordinata e pericolosa, con il vantaggio firmato da Dala a metà frazione. Lo Zimbabwe però non si disunisce e trova il pari nel recupero del primo tempo con Musona, sfruttando una ripartenza ben costruita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

