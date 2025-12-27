Coppa d' Africa i risultati del 26 dicembre
Milano, 27 dicembre 2025 - La giornata del 26 dicembre in Coppa d’Africa lascia verdetti ancora sospesi e parecchi rimpianti, nelle partite dei gruppi A e B. Tra rigori, Var e occasioni mancate, solo l’Egitto riesce davvero a fare un passo deciso verso la qualificazione. Nel Gruppo B l’ Angola e lo Zimbabwe si fanno del male da sole: l’ 1-1 finale penalizza entrambe nella corsa al ripescaggio. Meglio l’Angola nel primo tempo, più ordinata e pericolosa, con il vantaggio firmato da Dala a metà frazione. Lo Zimbabwe però non si disunisce e trova il pari nel recupero del primo tempo con Musona, sfruttando una ripartenza ben costruita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: I pronostici di venerdì 26 dicembre: Coppa d’Africa, Premier League, Championship e Serie B
Leggi anche: Sport in tv oggi (venerdi 26 Dicembre), serie B e ancora coppa d’Africa. Spazio anche al basket
Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi; Classifiche Coppa d'Africa: Salah trascina l'Egitto agli ottavi; Kessie-Diallo, gli ex italiani trascinano la Costa d'Avorio. L'Algeria travolge il Sudan; L'Algeria di Zidane debutta con un 3-0! Vincono Costa d'Avorio e Camerun.
Guida completa alla Coppa d'Africa 2025: dove vederla in tv, calendario e risultati - Mentre i club di Serie A (e delle altre leghe del mondo) hanno salutato i diversi protagonisti del continente africano ... msn.com
Risultati Coppa d’Africa 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi C, D (2^ giornata, 27 dicembre) - Risultati Coppa d'Africa 2025, classifiche: prosegue sabato 27 dicembre il programma della competizione con la seconda giornata dei gironi C e D. ilsussidiario.net
Coppa d’Africa 2025, il calendario e i risultati - Ecco tutte le date e il calendario per non perdere neanche una partita. gianlucadimarzio.com
?MD1 ¦ CAF Africa Cup of Nations 2025 Results & Standings as of 21 Dec
Il #ManUtd vuole aspettare la fine della Coppa d’Africa prima di cedere #Zirkzee, la #Roma aspetta perché l’olandese è l’obiettivo principale #calciomercato x.com
2 partite in questa Coppa d'Africa, 2 gol. Il Marocco pareggia contro il Mali per 1 a 1 ma è comunque in testa al girone A. Ancora a segno l'ex giocatore del Milan, Brahim Diaz. L'attuale calciatore del Real Madrid ha numeri impressionanti con il Marocco. In 17 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.