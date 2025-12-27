contro rieti il record di incassi stagionale promozione in arrivo per domenica 4 gennaio

Non è arrivato il record di presenze contro Rieti - il primato rimane quello dei 4.250 con Cividale - ma quello relativo agli incassi sì. Coi biglietti staccati il 21 dicembre, senza tener conto della quota abbonati, la Vuelle ha messo insieme 17.000 euro. Michela Di Marco, nuova responsabile del ticketing del club, spiega: "Abbiamo venduto biglietti più costosi rispetto al solito, nonostante fosse aperto eccezionalmente il settore M: molta gente, chissà forse per via delle festività, si è voluta concedere posti migliori. Difatti abbiamo venduto tanti biglietti in parterre, oltre che in tribuna, per una media di 23 euro a biglietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contro Rieti il record di incassi stagionale.





