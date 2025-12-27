continua la beneficenza di maven

Maven Huffman ormai è diventato una celebrità consolidata su Youtube con quasi 800k iscritti, raggiunti svelando nei suoi video le dinamiche dietro le quinte e i vari segreti della vita da Wrestler WWE. Ciò per cui però si è anche distinto è il suo impegno nel sociale, infatti non è raro che doni i ricavati delle live e delle SuperChat a qualche associazione benefica. Nella giornata di ieri ha reso pubblico tramite un post di aver donato quanto guadagnato dalla live svolta per l’ultimo match di John Cena, proprio per omaggiare quest’ultimo stavolta l’Onlus scelta è stata Make-A-Wish. Maven a nome del suo partner Zachary ha versato 290$. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La beneficenza

