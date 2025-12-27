Consar sorpresa da Fano Il tiebreak ai marchigiani

Consar Ravenna 2 Virtus Fano 3 (19-25, 25-23, 25-21, 26-28, 12-15) CONSAR RAVENNA: Russo 5, Zlatanov 28, Bartolucci 13, Dimitrov 15, Valchinov 19, Canella 4; Goi (L1); Gottardo 1, Giacomini, Ciccolella; ne: Bertoncello, Iurlaro, Gabellini, Asoli (L2). All. Valentini. FANO: Merlo 18, Ricci 11, Tonkonoh 21, Fornal 26, Mengozzi 4, Coscione 1; Ianelli (L1); Rizzi, Roberti, Galdenzi; ne: Bisotto, Falcioni, Sorcinelli, Paganucci (L2). All. Moretti. Arbitri: Lambertini e Sessolo. Note – Durata set 25’, 30’, 28’, 39’, 19’ per un totale di 2h 21’. Ravenna: bs 21, bv 4, muri 7, errori 10; Fano: bs 16, bv 4, muri 13, errori 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Consar sorpresa da Fano. Il tiebreak ai marchigiani Leggi anche: Consar A Santo Stefano la sfida con Fano Leggi anche: Onorevoli stipendi, ecco quanto guadagnano deputati e senatori marchigiani. Sorpresa sul podio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Volley, A2: la Consar perde ancora. Al Pala De André passa a sorpresa Fano, quartultima; Consar sorpresa da Fano. Il tiebreak ai marchigiani. La Consar perde ancora: al Pala De André passa a sorpresa Fano, quartultima - Probabilmente ancora scossa per la netta sconfitta nello scontro diretto contro Prata, la Consar Ravenna chiude male il 2025, incappando al Pala De André ... ravennaedintorni.it

Volley: Tie-break amaro per la Consar nell’ultima gara del 2025 - break contro l’Essence Hotels Fano al termine di una partita che è stata come un giro sulle montagne russe. ravennawebtv.it

Volley A2, la Consar cede al Fano e subisce la prima sconfitta interna - 2 e ha la meglio su una Consar poco concreta e molto fallosa La Consar non ha smaltito le tossine di Prata e lascia la vittoria di Santo Stefano ad una Fano più cinica e c ... ravenna24ore.it

BIG MATCH PRENATALIZIO AL PALA PRATA La sfida che tutti aspettavano arriva sotto Natale. Domenica il PalaPrata sarà il teatro di Tinet Prata – Consar Ravenna, un confronto di altissimo livello che vale la vetta della Serie A2 Credem Banca. Prima co - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.