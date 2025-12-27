Confesercenti condanna la violenza ad Avellino e sostiene l' esercente aggredito
La Confesercenti provinciale di Avellino condanna fermamente gli episodi di violenza registrati in città alla vigilia di Natale ed esprime solidarietà all’esercente vittima di un’aggressione, mentre svolgeva il proprio lavoro.Tocca purtroppo registrare ancora una volta situazioni assurde e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Confesercenti: ferma condanna episodi violenza di Natale ad Avellino.
