Inter News 24 Conferenza stampa pre Atalanta Inter Palladino carica l’ambiente alla vigilia del big match di Serie A e parla di stimoli, continuità e scelte. Alla vigilia di Atalanta Inter, è Raffaele Palladino a prendere la parola in conferenza stampa per presentare una delle sfide più attese di questo finale d’anno. Il tecnico dell’Atalanta non nasconde le difficoltà storiche contro l’Inter, ma allo stesso tempo rivendica la crescita del gruppo e la voglia di ribaltare un trend fin qui sfavorevole. TREND CONTRO L’INTER E FATTRE CAMPO – «Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa pre Atalanta Inter Palladino: «Trend negativo ma vogliamo batterlo in casa»

Leggi anche: Atalanta Inter conferenza Palladino: “Trend con l’Inter non positivo: i tabù…”

Leggi anche: Conferenza stampa Quina pre Juve Pafos: «Sarà una partita difficile ma vogliamo vincere»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

De Rossi lancia il Genoa: “Stavolta con l’Atalanta non sarà la partita di Coppa Italia”; Verso Atalanta-: l'allenamento dei nerazzurri; Le conferenze pre finale su Radio Tv Serie A; Verso Catania-Atalanta U23, Toscano: 2025 anno in cui siamo cresciuti.

Atalanta Inter, Palladino: «E’ fondamentale sfruttare il fattore casa. Sul tabù con i nerazzurri dico una cosa» - Atalanta Inter, Palladino in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i nerazzurri. calcionews24.com