Condannato per più reati a 8 anni di reclusione la polizia dispone il rimpatrio di un cittadino tunisino

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Stava scontando una condanna a otto anni per un cumulo di pene, per lui è arrivato il decreto di espulsione e il relativo rimpatrio, effettuato dalla polizia dorica nell'ambito dell'attività di contrasto dell'immigrazione irregolare.A carico dell’uomo, cittadino tunisino, gravavano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

condannato per pi249 reati a 8 anni di reclusione la polizia dispone il rimpatrio di un cittadino tunisino

© Anconatoday.it - Condannato per più reati a 8 anni di reclusione, la polizia dispone il rimpatrio di un cittadino tunisino

Leggi anche: Salerno, espulso cittadino marocchino: la Polizia esegue il rimpatrio

Leggi anche: Austria, il magnate Benko condannato a due anni di reclusione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.