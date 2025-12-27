Concorso ‘Sanseverino Young Art’ tra i finalisti c’è la sannita Francesca Gualtieri

Tempo di lettura: 3 minuti La giovane concittadina di Arpaise Francesca Gualtieri, ha preso parte con una sua opera di pittura acrilica, alla terza edizione nazionale del “Sanseverino Young Art” organizzata dal Comune di Mercato San Severino, il Liceo Artistico “Sabatini Menna” di Salerno e la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. Il “Sanseverino Young Art” è un progetto dedicato alla promozione dell’arte nelle sue variegate forme, ed ha come finalità la valorizzazione e lo sviluppo del talento e delle creatività dei giovani. Il concorso era diviso in due Sezioni, la Sezione A: Arti visive con pittura, scultura, arti grafiche, fotografia, designer della ceramica e installazioni; Sezione B: Sezione speciale con audiovisivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

