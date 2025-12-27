Concorsi e mobilità nuovo stop per l’Asl | tribunale dà ragione al candidato

L’Asl di Caserta è stata costretta a rivedere e correggere la procedura di mobilità regionale e interregionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 Operatori Socio Sanitari. Con una deliberazione adottata dal direttore generale Antonio Limone, l’Azienda sanitaria ha dato piena esecuzione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

