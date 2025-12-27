Concerto gospel fiaccolata e presepe vivente a Casargo

Il tradizionale falò alto 19 metri ha illuminato la notte di Natale come gesto di buon auspicio; ora Casargo invita cittadini e turisti a partecipare ad altri tre imperdibili eventi natalizi in Alta Valsassina: 29-30 dicembre e 2 gennaio.Concerto gospel con il coro Sol QuairLunedì 29 dicembre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: “Natale Gospel in Certosa”: tutto esaurito per il concerto del Revelation Gospel Choir

Leggi anche: Concerto gospel a Erba con i Black Gold Gospel Choir: una serata di Natale da cantare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Natale si illumina con la fiaccolata e il Presepe Vivente; Gli appuntamenti della settimana di Natale: ecco dove andare; Vivilavalle, gli appuntamenti in Vallecamonica dal 22 al 28 dicembre 2025; Parate, concerti e presepi. Il Natale in Ciociara tra luci e tradizioni.

Natale a Casargo: gli appuntamenti da non perdere - La sera della Vigilia si è tenuto il tradizionale falò Lunedì 29 il concerto gospel, martedì 30 la fiaccolata per bambini mentre il 2 gennaio torna il corteo dei Re Magi CASARGO – Altri tre imperdibil ... msn.com