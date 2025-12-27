Nella Juventus che scende in campo a Pisa per l’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A manca Francisco Conceiçao. Una assenza che non passa inosservata, soprattutto perché l’esterno portoghese era stato sempre titolare nelle ultime quattro gare di campionato. Contro il Pisa, però, il suo nome non figura nemmeno nell’elenco dei convocati diramato da Luciano Spalletti. Nessuna scelta tecnica: il motivo è di natura fisica. Perché Conceiçao salta Pisa-Juventus. Conceiçao è fermo per infortunio. Il portoghese aveva accusato un problema muscolare nel finale della sfida contro la Roma, chiedendo immediatamente il cambio. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Conceiçao assente in Pisa-Juventus: ecco perché non gioca e quando torna

Leggi anche: Infortunio Conceicao, cosa trapela in vista del match contro il Pisa: ecco come sta l’attaccante della Juventus

Leggi anche: Juventus, McKennie e Conceicao ok per il Pisa?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Domani Pisa-Lazio, i convocati di Sarri: out in 5 più i fuori lista. Assente Hysaj, il motivo - Cerca continuità la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il successo contro la Juventus chiuderà la nona giornata contro il Pisa. m.tuttomercatoweb.com