Conceiçao assente in Pisa-Juventus | ecco perché non gioca e quando torna

Francisco Conceiçao è assente nella partita tra Pisa e Juventus per motivi ancora non ufficializzati. La sua assenza ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere i tempi di recupero e le ragioni che lo hanno portato a non scendere in campo. La società non ha ancora comunicato dettagli specifici riguardo alla sua eventuale presenza nelle prossime partite di campionato.

Nella Juventus che scende in campo a Pisa per l'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A manca Francisco Conceiçao. Una assenza che non passa inosservata, soprattutto perché l'esterno portoghese era stato sempre titolare nelle ultime quattro gare di campionato. Contro il Pisa, però, il suo nome non figura nemmeno nell'elenco dei convocati diramato da Luciano Spalletti. Nessuna scelta tecnica: il motivo è di natura fisica. Perché Conceiçao salta Pisa-Juventus. Conceiçao è fermo per infortunio. Il portoghese aveva accusato un problema muscolare nel finale della sfida contro la Roma, chiedendo immediatamente il cambio.

