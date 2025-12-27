Con un machete sulle piste da sci | denunciato un 60enne sulla Majelletta
Si aggirava sulle piste da sci con un machete lungo circa 50 centimetri ben visibile sopra la tuta da sci. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla Majelletta, dove un uomo di 60 anni, residente a Lanciano, è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di arma.L’uomo si trovava. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
