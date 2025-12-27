Con la coinquilina non va Resistere o andarmene? Dovrebbe uscire lei ma intanto tu cerca casa
Cara Caterina, mi chiamo Monica, vengo da Macerata e sono una studentessa fuori sede a Roma. Ti scrivo perché vivo una situazione che forse può sembrare banale, ma che giorno dopo giorno sta diventando davvero pesante. Condivido un trilocale non molto grande con la mia coinquilina. Lo spazio è poco e proprio per questo, secondo me, servirebbero rispetto e attenzione in più. Purtroppo non è così. Gli spazi comuni non vengono mai rispettati: la cucina è spesso sporca, il soggiorno lasciato in disordine, gli orari non vengono mai considerati e spesso invita persone a casa senza nemmeno avvisarmi. Qualche settimana fa c’è stato l’episodio che mi ha fatto davvero scoppiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
