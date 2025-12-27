Comunità energetica e accoglienza ex detenuti Migliavacca | Riorganizziamo la diocesi e l' essere Chiesa

27 dic 2025

Oltre all'annuncio della prestigiosa presenza del cardinale Pizzaballa alle celebrazioni della Madonna del Conforto a metà febbraio, della nascita dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra “Dima - San Donato" e del convegno su immigrazione e lavoro previsto per il 10 gennaio, la diocesi di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

comunit224 energetica e accoglienza ex detenuti migliavacca riorganizziamo la diocesi e l essere chiesa

© Arezzonotizie.it - Comunità energetica e accoglienza ex detenuti. Migliavacca: "Riorganizziamo la diocesi e l'essere Chiesa”

