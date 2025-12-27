Quest’anno il tradizionale pranzo di Natale con i poveri della Comunità di Sant’Egidio ha visto una partecipazione straordinaria, raddoppiando i luoghi di accoglienza per rispondere al crescente bisogno di solidarietà in città. La festa si è svolta contemporaneamente nell’auditorium della Parrocchia di Sant’Anna in via Fratelli Cervi e nella Chiesa di Sant’Alessandro nel centro storico, offrendo un momento di convivialità e calore a centinaia di persone. Il pranzo ha accolto senza distinzione senzatetto, bambini della Scuola della Pace con le loro famiglie, studenti della Scuola di lingua e cultura italiana, anziani e famiglie in difficoltà che ricevono sostegno attraverso i pacchi alimentari della Comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunità di Sant'Egidio raddoppia. Due pranzi di Natale con i poveri per rispondere a tutte le richieste

