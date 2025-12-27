Como show a Lecce | Paz Ramon e Douvikas firmano il 3-0

AGI - Il Como torna al successo dopo un mese di astinenza. I lariani espugnano 3-0 il Via del Mare contro il Lecce: a decidere il match sono i gol di Nico Paz, Jacobo Ramon e Anastasios Douvikas. I padroni di casa partono con il piede giusto e provano subito a rendersi pericolosi al 5' con un contropiede gestito da Gallo che però, dopo essere entrato in area, fallisce il cross. All'8' Rodriguez salta Danilo Veiga e va alla conclusione, ma non inquadra lo specchio della porta. La squadra biancoblu cresce con il passare dei minuti e al 20' trova la rete del vantaggio grazie al solito Nico Paz: l'argentino manda a vuoto Ramadani e calcia dalla distanza verso la porta, trovando una deviazione di Tiago Gabriel che sorprende Falcone. 🔗 Leggi su Agi.it

