Commercio in lutto per la scomparsa di Onelia Marcuzzi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta nella notte di Natale Onelia Marcuzzi, una figura conosciuta della comunità di Fiume Veneto. Per oltre cinquant’anni, Onelia è stata l'anima e la titolare di un negozio di abbigliamento a Cimpello. Un'attività, portata avanti insieme alle figlie Andreina e Stefania, che è diventata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

commercio in lutto per la scomparsa di onelia marcuzzi

© Pordenonetoday.it - Commercio in lutto per la scomparsa di Onelia Marcuzzi

Leggi anche: Lutto per la scomparsa di Daniele Balducci

Leggi anche: Lutto per la scomparsa di don Gianni Paoletto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio al re del commercio. Lutto per la scomparsa di Giuseppe Montanelli - Massa, 7 settembre 2025 – Ci ha lasciato Giuseppe Montanelli, uno dei più noti commercianti di abbigliamento di Massa. lanazione.it

Sampierdarena in lutto per la scomparsa di Rodolfo Bracco, presidente del Civ - Genova – Lutto e sconcerto nel quartiere di Sampierdarena per la scomparsa di Rodolfo Bracco, storico commerciante di piazza Vittorio Veneto. ilsecoloxix.it

Lutto nel commercio. Si è spento Gherghi - Si era anche candidato in politica, a destra, con l’imprenditore Franzoni. lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.