Si è spenta nella notte di Natale Onelia Marcuzzi, una figura conosciuta della comunità di Fiume Veneto. Per oltre cinquant’anni, Onelia è stata l'anima e la titolare di un negozio di abbigliamento a Cimpello. Un'attività, portata avanti insieme alle figlie Andreina e Stefania, che è diventata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Commercio in lutto per la scomparsa di Onelia Marcuzzi

