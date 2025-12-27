Basta con i comizi pro Pal della pasdaran Francesca Albanese nelle scuole. Ben venga il dibattito, ma non a senso unico. Questo il senso della lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da 107 genitori preoccupati dalla crescente assenza di pluralismo nelle aule scolastiche. “La situazione nelle scuole è tragica, non esiste più alcun contraddittorio. Ci preoccupa questa deriva culturale a cui assistiamo in particolare negli ultimi due anni”. Così all’Adnkronos Debora Castelnuovo, fra i genitori firmatari della missiva al capo dello Stato con la quale chiedono di assicurare il contraddittorio nei dibattiti che vengono organizzati nelle scuole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Comizi pro Pal di Albanese nelle scuole, i genitori scrivono a Mattarella: “Basta derive ideologiche”

