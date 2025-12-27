Non è in pericolo di vita, ma è ancora in gravi condizioni il 32enne di Mortara (Pavia) precipitato da una seggiovia nella tarda mattinata del 24 dicembre. È ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, intubato e sedato.La ricostruzioneL’uomo è caduto da un’altezza di 10. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Come sta l’uomo precipitato per dieci metri da una seggiovia

Leggi anche: Precipita per 10 metri da una seggiovia: gravissimo in ospedale

Leggi anche: Calcio, addio Sebastian Hertner: l’ex difensore del Monaco è precipitato da un seggiovia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È successo sulle montagne friulane: l’uomo, residente in provincia di Pavia, è impiegato in una baita-ristorante che si trova in quota. È precipitato da un’altezza di circa 10 metri - facebook.com facebook