Come ho trovato mia figlia Famiglia del bosco il racconto di mamma Catherine
Sono loro stessi a definirsi così, Catherine e Nathan: addolorati, distrutti. Parole semplici che raccontano con precisione lo stato d’animo di questi genitori e la frattura improvvisa che ha spezzato la loro quotidianità. La famiglia che per anni ha vissuto nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, oggi si ritrova immersa in una realtà totalmente diversa, fatta di regole rigide, giudizi continui, ordinanze e limitazioni. È un cambiamento arrivato all’improvviso, che a distanza di tempo nessuno sembra riuscire a comprendere o accettare del tutto, né gli adulti né i bambini. La vita di prima appare lontana, quasi irraggiungibile, come se appartenesse a un’altra esistenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: “Come ho trovato mia figlia”. Famiglia del bosco, l’annuncio di mamma Catherine
Leggi anche: Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: la notizia è straziante
«Mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali. Mi sento paralizzata, non so come affrontare l'argomento con lei»; Irene Vella: «Ho pensato che Giulia Cecchettin poteva essere mia figlia. Ho deciso di raccontare i femminicidi dando voce alle donne»; Barbara Berlusconi: «Ho 5 figli, una squadra di calcetto. Ho scoperto di avere l'ADHD. Io in politica? Mai. Ho creato una Fondazione»; Gabriele G: “Mia figlia vuole andare in discoteca a Capodanno. Credo che a 16 anni sia presto”.
Irene Vella: «Ho pensato che Giulia Cecchettin poteva essere mia figlia. Ho deciso di raccontare i femminicidi dando voce alle donne» - «Scrivevo di femminicidi già da diversi anni e ho sempre cercato di raccontarli in maniera “gentile”, ma questo caso mi ha portata oltre» racconta l'autrice di Era mia figlia ... vanityfair.it
Anziani truffati: «Così ho salvato mia cognata di 86 anni che voleva pagare subito per soccorrere la figlia» - «Mi ricorderò sempre gli occhi di mia cognata quando si è presentata con il volto sfigurato davanti al cancello di casa mia: erano le 21. corrieredelveneto.corriere.it
Durante il mio turno ho trovato un gattino in un cassonetto e mia figlia ha finalmente avuto l'amico che chiedeva. Ho sentito piangere durante una chiamata dietro un negozio chiuso e ho trovato un gattino in un cassonetto. L'ho avvolto nella mia giacca e ho fini - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.