Sono loro stessi a definirsi così, Catherine e Nathan: addolorati, distrutti. Parole semplici che raccontano con precisione lo stato d’animo di questi genitori e la frattura improvvisa che ha spezzato la loro quotidianità. La famiglia che per anni ha vissuto nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, oggi si ritrova immersa in una realtà totalmente diversa, fatta di regole rigide, giudizi continui, ordinanze e limitazioni. È un cambiamento arrivato all’improvviso, che a distanza di tempo nessuno sembra riuscire a comprendere o accettare del tutto, né gli adulti né i bambini. La vita di prima appare lontana, quasi irraggiungibile, come se appartenesse a un’altra esistenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Come ho trovato mia figlia”. Famiglia del bosco, il racconto di mamma Catherine

Leggi anche: “Come ho trovato mia figlia”. Famiglia del bosco, l’annuncio di mamma Catherine

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il dolore di mamma Catherine: la notizia è straziante

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Mia figlia di 12 anni ha già avuto rapporti sessuali. Mi sento paralizzata, non so come affrontare l'argomento con lei»; Irene Vella: «Ho pensato che Giulia Cecchettin poteva essere mia figlia. Ho deciso di raccontare i femminicidi dando voce alle donne»; Barbara Berlusconi: «Ho 5 figli, una squadra di calcetto. Ho scoperto di avere l'ADHD. Io in politica? Mai. Ho creato una Fondazione»; Gabriele G: “Mia figlia vuole andare in discoteca a Capodanno. Credo che a 16 anni sia presto”.

Irene Vella: «Ho pensato che Giulia Cecchettin poteva essere mia figlia. Ho deciso di raccontare i femminicidi dando voce alle donne» - «Scrivevo di femminicidi già da diversi anni e ho sempre cercato di raccontarli in maniera “gentile”, ma questo caso mi ha portata oltre» racconta l'autrice di Era mia figlia ... vanityfair.it