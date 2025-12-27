Come guidare un' attività ricettiva esce un libro con al centro imprenditorialità reale nel turismo locale
A tre anni dalla pubblicazione di “Vendete e moltiplicatevi”, il primo manuale italiano dedicato alle strategie di marketing alberghiero per il mercato delle famiglie, Emilio Zorini annuncia l’uscita di “Kaos”, un nuovo libro che sposta il baricentro dal “come fare marketing” al “come guidare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
