Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata

La recente riforma della Corte dei Conti, approvata dalla maggioranza, rappresenta un cambiamento significativo nel funzionamento dell’istituzione. Il governo esprime soddisfazione, mentre le opposizioni evidenziano preoccupazioni circa un potenziale indebolimento dei poteri di controllo. La discussione in Senato ha evidenziato divergenze di opinione, con critiche che interpretano la revisione come una risposta politica alle pronunce della Corte.

AGI - La maggioranza approva la riforma della Corte dei Conti e il governo, nell'esprimere soddisfazione, respinge le critiche delle opposizioni che durante la discussione nell'Aula del Senato parlano di una riforma che limita la capacità di controllo della Corte e costituisce "la vendetta dell'esecutivo contro i giudici che hanno dichiarato illegittima la procedura per la realizzazione del Ponte sullo Stretto". Affermazioni che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, respinge seccamente rispondendo ai giornalisti poco dopo il via libera giunto dall'Aula: "Non c'è nessuna vendetta", assicura ricordando l'iter della riforma in Parlamento durato circa due anni e le numerose audizioni svolte al Senato, dove il testo era approdato a marzo: "Legarla al provvedimento della magistratura contabile sul Ponte sullo Stretto, che è intervenuto poco più di un mese fa, mi sembra, per usare un eufemismo, una forzatura", taglia corto il rappresentante del governo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata Leggi anche: Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata Leggi anche: Riforma della Corte dei Conti, il Senato approva la legge: cosa cambia ora Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata; Approvata la riforma della Corte dei Conti: ecco cosa cambia; Riforma Corte dei conti: arriva l’approvazione definitiva del Senato. Ecco le principali novità; La riforma della Corte dei Conti e la firmite. Corte dei Conti, dalla colpa grave più limitata al silenzio-assenso dopo 30 giorni: cosa cambia dopo l'approvazione della riforma - Il provvedimento introduce regole più restrittive sulla responsabilità amministrativa, nuovi limiti alle ... affaritaliani.it

La riforma della Corte dei Conti è legge: cosa è cambiato e perché protestano i magistrati contabili - Il presidente Donato Centrone, ha parlato del rischio di ridimensionamento del ruolo della magistratura contabile e ... tg.la7.it

Corte dei Conti, tetto ai risarcimenti: «Stop alla paura di fi corte dei conti rma». Come cambia con la riforma la magistratura contabile - Il vocione di Ignazio La Russa risuona in un'aula di Palazzo Madama insolitamente ... ilgazzettino.it

Quanto è dura la vita dei parlamentari italiani: vedono a rischio le meritate vacanze di fine anno

Corte dei conti, dalla paura della firma ai controlli: cosa cambia con la riforma 24plus.ilsole24ore.com/art/corte-cont… x.com

La Corte costituzionale riconosce il congedo straordinario al convivente di fatto anche per periodi antecedenti al 2022. Cosa cambia ora. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.