Coltivare speranza per vincere la paura
Speranza: Leone XIV si appresta a chiudere il giubileo dedicato alla "più potente" e insieme la "più umile" delle virtù cristiane. Una virtù che è, da sempre, per tutti noi, la parola-chiave del tempo di Natale e degli ultimi giorni dell'anno. Ma chiediamoci: la possiamo ancora coltivare in un mondo che fa di tutto per "ucciderla"? In effetti, i cittadini del pianeta sono oggi dominati proprio dal sentimento opposto: la paura. Le crudeli guerre che si rincorrono in ogni continente, le minacce delle autocrazie al mondo libero, la violenza che segna ovunque il ritmo della vita quotidiana, il dominio imperscrutabile della tecnologia, fanno in modo che un tetragono timore per il futuro gravi sulle nostre comunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
