coltellate alla vigilia di natale in carcere un 49enne pugliese si sospetta una lite per droga

Prima lo ferisce con un coltello, colpendolo all’addome e a un braccio, poi si presenta in pronto soccorso dicendo che anche lui era stato aggredito. E’ durata poche ore la ricerca e la fuga del presunto accoltellatore del viale della Vittoria che la notte della vigilia di Natale, tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, si sarebbe scagliato contro un 54enne anconetano all’interno di una palazzina che si trova a pochi passi da piazza Diaz. Il ferito era insieme alla fidanzata, che abita nell’immobile teatro dell’aggressione, ed è stata la donna a chiedere aiuto chiamando il 112. L’ accoltellamento è avvenuto sul pianerottolo dove la Scientifica dei carabinieri ha effettuato i rilievi durati fino a tutta la mattina del 24 repertando le tracce di sangue rivenute all’interno del palazzo e cercando di ricostruire l’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

