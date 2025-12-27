Colpo di scena a Semmering | fuori Alice Robinson leader della classifica di gigante

Colpo di scena nella prima manche del quinto gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sulle nevi di Semmering (Austria), la leader della classifica di specialità, Alice Robinson, che si era particolarmente distinta anche a Sankt Moritz (Svizzera) con la vittoria in superG, n on è riuscita a portare a compimento la run-1. Vittoriosa in questa stagione nelle gare tra le porte larghe di Copper Mountain e a Mont-Tremblant (terza nel secondo gigante in Canada), Robinson aveva iniziato la sua prova in maniera molto convincente. Non è un caso che nel primo intermedio fosse in vantaggio di 25 centesimi rispetto alla svedese Sara Hector (campionessa olimpica in carica), in vetta alla classifica della prima run. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpo di scena a Semmering: fuori Alice Robinson, leader della classifica di gigante Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: duello Robinson-Scheib, Goggia e Della Mea per stupire Leggi anche: Alice Robinson non ha rivali in gigante e vince a Tremblant. Goggia cresce, Della Mea mai così in alto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Colpo di scena a Semmering: fuori Alice Robinson, leader della classifica di gigante - Colpo di scena nella prima manche del quinto gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025- oasport.it

Diretta Slalom Gigante Femminile Semmering LIVE: colpo di scena Robinson, delude Shiffrin - Lena Duerr chiude a 1 secondo e 76 da Hector; a seguire Mikaela Shiffrin, già conquistatrice della Panorama altre sette volte in carriera. sport.virgilio.it

