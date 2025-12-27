Colpisce la moglie con un ferro da stiro e le rompe le costole | arrestato un 66enne

Colpisce la moglie anche con un ferro da stiro e le provoca fratture alle costole: marito arrestato in provincia di Napoli. È accaduto il 26 dicembre a Sant’Antonio Abate. Ieri, i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una violenta lite in famiglia. All’arrivo dei militari la situazione appariva particolarmente concitata. Inequivocabili i segni di colluttazione all’interno dell’appartamento. Un uomo di 66 anni, in forte stato di agitazione, è stato fermato mentre stava tentando di aggredire la moglie, una donna di 61 anni, già ferita. Dai primi accertamenti si comprende che, al culmine di una discussione, l’uomo avrebbe colpito la donna più volte con un ferro da stiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

