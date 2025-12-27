Colle Val d’Elsa nasce il ‘biglietto sospeso’ per lo spettacolo con Giobbe Covatta

Siena, 27 dicembre 2025 - Una notte di San Silvestro per tutti, anche per chi non ha tante disponibilità economiche, o per chi è solo e non ha voglia di festeggiare. Uno spettacolo a teatro che apre le sue porte anche a chi a teatro non c’è mai stato, perché magari non può permetterselo, o perché non ha mai avuto l’occasione giusta. Il Comune di Colle di Val d’Elsa organizza una festa di fine anno anche e soprattutto per i più fragili lanciando l’idea del ‘biglietto sospeso’ per lo spettacolo del 31 dicembre con Giobbe Covatta “70. Riassunto delle puntate precedenti” alle 22 al Teatro del Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

