Colle dell’Ara Riccardo Chieti Viva | Palazzetto in stato inaccettabile serve un intervento immediato
«Una situazione inaccettabile, peggiorata nel tempo sotto gli occhi di tutti». A denunciare ancora una volta le condizioni del Palazzetto di Colle dell’Ara è il consigliere comunale Giampiero Riccardo, capogruppo di Chieti Viva, che annuncia la presentazione di una nuova interrogazione in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
