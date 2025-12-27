Colle dell’Ara Riccardo Chieti Viva | Palazzetto in stato inaccettabile serve un intervento immediato

«Una situazione inaccettabile, peggiorata nel tempo sotto gli occhi di tutti». A denunciare ancora una volta le condizioni del Palazzetto di Colle dell’Ara è il consigliere comunale Giampiero Riccardo, capogruppo di Chieti Viva, che annuncia la presentazione di una nuova interrogazione in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

