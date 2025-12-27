Sfilano dal collo di due ragazzi le collane d’oro del valore di circa 6mila euro, per questo sono stati arrestati un 25enne marocchino e un 26enne italiano. L’episodio è accaduto tra il 23 e la vigilia di Natale, in una discoteca nella zona sud della città. È lì che intorno alle 4 sono dovuti intervenire i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova, in seguito alla segnalazione di due furti con strappo ai danni di due ragazzi. Secondo quanto ricostruito dai militari il marocchino e l’italiano, durante la serata, avrebbero seguito un consolidato modus operandi e, approfittando della confusione, avrebbero strappato due collane d’oro, del valore complessivo di circa 6mila euro, dal collo di due avventori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Collane d'oro rubate in discoteca, arrestati

