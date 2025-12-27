Cold case Nicola Vivaldo ucciso dalla ‘Ndrangheta nel 2000 | due indagati tornano in libertà
Il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà Sanfilippo e ha annullato la misura in carcere per Scatolini, due degli indagati nell'inchiesta sull'omicidio di Nicola Vivaldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nicola Vivaldo ucciso nel 2000 a Rho, cold case risolto: ammazzato dalla ‘ndrangheta perché considerato un infame
Leggi anche: Nicola Vivaldo ucciso dalla ‘Ndrangheta perché “confidente della polizia”: risolto il cold case dopo 25 anni
Cold case Nicola Vivaldo, ucciso dalla ‘Ndrangheta nel 2000: due indagati tornano in libertà - Il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà Sanfilippo e ha annullato la misura in carcere per Scatolini, due degli indagati nell'inchiesta sull'omicidio ... fanpage.it
Rho, per il cold case di Nicola Vivaldo, ucciso nel 2000, il giudice scarcera Sanfilippo e Scatolini - Vivaldo fu ammazzato sotto casa a colpi di arma da fuoco perché la 'ndrangheta lo riteneva un inform ... msn.com
Cold case Vivaldo: sei arresti per l’omicidio mafioso del 2000 - Era il 23 febbraio del 2000 quando Nicola Vivaldo, 41 anni, originario di Isca sullo Ionio, venne freddato da quattro colpi di pistola mentre stava parcheggiando la sua auto a Mazzo di Rho, alle porte ... soveratoweb.com
