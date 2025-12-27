Cogne amputata la gamba al carabiniere travolto dall’auto | resta grave Antonio Graziano

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile salvare la gamba sinistra dell’appuntato dei Carabinieri Antonio Graziano, 42 anni, originario di Cosenza, rimasto gravemente ferito il 15 dicembre scorso a Cogne, in Valle d’Aosta, dopo essere stato travolto da un’auto. Il militare era stato trasferito lunedì al Cto di Torino per un nuovo intervento chirurgico: l’obiettivo era tentare di salvare l’arto, ma le condizioni si sono rivelate irreversibili e i sanitari sono stati costretti a procedere con l’ amputazione della parte inferiore della gamba. Attualmente Graziano è ricoverato nel reparto di rianimazione; nei prossimi giorni è previsto il trasferimento in reparto per la degenza e la successiva riabilitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cogne amputata la gamba al carabiniere travolto dall8217auto resta grave antonio graziano

© Thesocialpost.it - Cogne, amputata la gamba al carabiniere travolto dall’auto: resta grave Antonio Graziano

Leggi anche: Gamba amputata al carabiniere ferito a Cogne: una donna lo aveva deliberatamente travolto con l’auto

Leggi anche: Operaio resta incastrato nel macchinario del caseificio ad Arborea: la gamba gli è stata amputata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carabiniere investito a Cogne: neanche il Cto di Torino gli salva la gamba; Carabiniere investito a Cogne perde l'uso della gamba; Convalidato l’arresto della francese che ha investito un carabiniere; Carabiniere ferito ad Aosta, amputata una gamba.

cogne amputata gamba carabiniereGamba amputata al carabiniere ferito a Cogne: una donna lo aveva deliberatamente travolto con l’auto - L'aggressione a metà dicembre, quando una 41enne francese aveva travolto l'appuntato Antonio Graziano che era intervenuto con un collega per soccorrerla ... fanpage.it

cogne amputata gamba carabiniereAmputata una gamba al carabiniere investito di proposito da un’automobilista che stava soccorrendo - E’ successo a Cogne lunedì scorso: la donna, di nazionalità francese, arrestata per tentato omicidio Lunedì scorso l'appuntato dei carabinieri Antonio Graziano, di 42 anni originario di Cosenza - torino.repubblica.it

cogne amputata gamba carabiniereCogne, medici del CTO di Torino costretti ad arrendersi: amputata la gamba al carabiniere - L’investimento volontario a Lillaz di Cogne È una vicenda drammatica quella che arriva da Lillaz di Cogne, in Valle d’Aosta. infodifesa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.