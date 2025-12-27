Cogne amputata la gamba al carabiniere travolto dall’auto | resta grave Antonio Graziano
Nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile salvare la gamba sinistra dell’appuntato dei Carabinieri Antonio Graziano, 42 anni, originario di Cosenza, rimasto gravemente ferito il 15 dicembre scorso a Cogne, in Valle d’Aosta, dopo essere stato travolto da un’auto. Il militare era stato trasferito lunedì al Cto di Torino per un nuovo intervento chirurgico: l’obiettivo era tentare di salvare l’arto, ma le condizioni si sono rivelate irreversibili e i sanitari sono stati costretti a procedere con l’ amputazione della parte inferiore della gamba. Attualmente Graziano è ricoverato nel reparto di rianimazione; nei prossimi giorni è previsto il trasferimento in reparto per la degenza e la successiva riabilitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
