Nel corso del mese di dicembre la polizia ha arrestato sette cittadini stranieri gravemente indiziati di far parte di una associazione a delinquere dedita allo spaccio di cocaina. Il gruppo criminale, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato composto da tre membri, già destinatari di misura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Cocaina tra San Donato e Corticella: arresti e misure cautelari

Leggi anche: Smantellata banda di narcotrafficanti: 19 misure cautelari tra arresti e domiciliari

Leggi anche: Operazione antidroga tra materano, salernitano e tarantino: 36 arresti Quarantuno misure cautelari complessivamente

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spacciavano eroina e cocaina in Bolognina e San Donato. Sgominata la rete dei pusher - Bologna, 12 settembre 2025 – Eroina spacciata per le strade della Bolognina e nel quartiere San Donato. ilrestodelcarlino.it

San Donato, panetti di cocaina e una pistola rubata nascosti nel box: arrestato un 52enne con precedenti - , 52enne con alle spalle svariati precedenti penali e di polizia, non è stata una novità. milano.corriere.it

San Donato, i pacchetti di cocaina e la pistola rubata nascosti nel garage - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 52enne con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. video.corriere.it

NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025

400 grammi di marijuana e 300 di cocaina nascosti in casa, arrestato presunto pusher. I Carabinieri di Gioia Tauro grazie al fiuto del cane antidroga "Manco" hanno scoperto la droga nascosta nell'appartamento di un pregiudicato. http://rainews.it/tgr/calabria/a - facebook.com facebook