clementi scelta giusta infortunati da valutare

Le vacanze della Vigor sono agli sgoccioli. I rossoblù hanno ricaricato le batterie in vista del nuovo inizio, intanto un’analisi di fine anno sulla situazione e sulle aspettative vigorine la propone il ds Roberto Moroni. "Ne sono successe tante in questi mesi, ma siamo soddisfatti di questo nuovo progetto - spiega il direttore sportivo -. C’è un clima positivo e il primo che trasmette serenità è proprio mister Clementi. Aldo è soddisfatto e motivato, ha trovato il giusto feeling con la squadra pur non avendola costruita. Affidarci a lui è stata la scelta più giusta, ma non avevamo alcun dubbio in merito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

