Cromosomi Media, nasce nella stanza di una ragazza in Calabria e, passo dopo passo, arriva a Roma, Milano e sui palchi più importanti della musica italiana. Quella di Claudia Pellegrino è una storia di tenacia, determinazione e costanza: il racconto di chi ha saputo rompere gli schemi dell’informazione musicale, trasformando una pagina Instagram in un . L'articolo Claudia Pellegrino, CEO Cromosomi Media: da una passione personale a una necessità professionale INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudia Pellegrino, CEO Cromosomi Media: da una passione personale a una necessità professionale| INTERVISTA

Leggi anche: Sanità, Magi (Sumai): "Riforma responsabilità professionale una necessità"

Leggi anche: Sanità, Magi (Sumai): “Riforma responsabilità professionale una necessità”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Basket, colpo Broni Claudia Pellegrino torna in biancoverde - L’Omc Broni sta concludendo le trattative per la squadra che affronterà la prossima stagione il ritorno in serie A2. laprovinciapavese.gelocal.it